Сергей Харитонов высказался о возможном втором поединке против Александра Емельяненко

Популярный российский ММА-боец Сергей Харитонов высказался о возможном втором бою против Александра Емельяненко.

«Мне он вообще не интересен. Если кто-то готов заплатить денег, за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Ну, в целом, я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся», — заявил Харитонов в интервью изданию «Чемпионат».

Отметим, что первый поединок между этими бойцами завершился победой Александра Емельяненко. Он состоялся 10 сентября 2006 года в рамках турнира PRIDE Final Conflict Absolute.