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Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну назвал Тайсона Фьюри мошенником

«Он жульничает с перчатками во время боев».
23 сентября 2023 14:30
автор: Виталий Овсянников

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну обвинил своего будущего соперника Тайсона Фьюри в мошенничестве.

«Тайсон хитрит с перчатками. Более того, я думаю, что он жульничает. Я слышал много жалоб на его перчатки. Мол, они не имеют защиту. Деонтей Уайлдер говорил об этом, Дерек Чисора тоже. Мы будем настаивать, чтобы его перчатки были проверены. Если он хочет драться на голых кулаках, давай драться на голых кулаках. Но не надо выходить на ринг в перчатках, которые изначально бьют сильнее, чем мои», — заявил Нганну в интервью JRE MMA Show.

Тайсон Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.

28 октября британец выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится по правилам бокса, и станет дебютным для камерунца. В рамках ММА Нганну провёл 20 боев, одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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