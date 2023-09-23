Сергей Харитонов назвал лучших российских бойцов

Боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал, кого из российских коллег считает сильнейшими в ММА.

Сегодня 43-летний спортсмен подерётся с уругвайцем Тиаго Кардосо в рамках турнира MMA Series 72 All Stars.

«Кого считаю сильнейшими бойцами в России? Если брать рейтинг, то первый номер – Махачев. Павлович – номер два. А третий… Тяжело сказать. Есть Азамат Мурзаканов, Саня Волков в тяжёлом весе», — приводит «Чемпионат» слова Харитонова.

В своём последнем бою на турнире MFP 241 Сергей нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу.