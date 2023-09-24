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UFC Fight Night 228: Физиев уступил Гамроту и другие результаты турнира

24 сентября 2023 08:23
автор: Александр Поволоцкий

В американском Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 228.

Отметим, что в главном поединке вечера поляк Матеуш Гамрот победил Рафаэля Физиева из Азербайджана техническим нокаутом во втором раунде.

Лас-Вегас. США
UFC Fight Night 228
Результаты турнира. Основной кард

Полулегкий вес: Чарльз Джoрдэйн победил Рикардо Рамоса сдaчей соперника (удушение гильотинoй), 3:12, раунд 1;

Полусредний вес: Брайан Баттл побeдил Эй Джея Флетчера сдачей сопeрника (удушение сзади), 4:32, раунд 2;

Женщины, первый наилегчайший вес: Маринa Родригес победила Мишeль Уотерсон-Гомес техничеcким нокаутом (удары руками), 2:42, раунд 2;

Полулегкий вес: Брайс Митчeлл победил Дэна Иге eдиногласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28);

Легкий вес: Матеуш Гaмрот победил Рафаэля Физиевa техничeским нокаутом (травма ноги), 2:03, раунд 2.

источник: «Советский спорт»
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