ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Боец UFC Чимаев сообщил, что теперь представляет грозненскую команду «Ахмат»

На его счету 12 побед в 12 боях.
25 сентября 2023 09:25
автор: Виталий Овсянников

Популярный боец Хамзат Чимаев, выступающий в промоушене UFC, опубликовал в своих социальных сетях пост с совместной фотографией с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Под фото он сделал подпись, что теперь будет представлять грозненский бойцовский клуб «Ахмат».

«Я представляю свой клуб «Ахмат-ММА» — лучший в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев в соцсетях.

Напомним, Хамзат Чимаев родился в Чеченской республике в селе Гвардейское. Боец является чеченцем по национальности, однако долгое время он выступал за Швецию. Когда Хамзату было 16 лет, вместе с родителями он уехал в скандинавскую страну в статусе беженцев. Однако в сентябре 2023 года он заявил, что отказался от шведского гражданства и теперь будет выступать за ОАЭ.

В своем следующем бою, Чимаев, занимающий в рейтинге полусреднего веса третье место, сразится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294. На счету Хамзата 12 побед в 12 боях.

источник: «Советский спорт»
Экс-чемпион UFC Адесанья извинился за вождение в нетрезвом виде перед титульным боем
После этого инцидента новозеландец утратил чемпионский пояс.
25.09.2023 09:49
ММА
автор: Александр Бойченко
UFC Fight Night 228: Физиев уступил Гамроту и другие результаты турнира
24.09.2023 08:23
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Физиев проиграл Гамроту в главном бою UFC Fight Night 228
Физиев проиграл Гамроту в главном бою UFC Fight Night 228
Турнир прошёл в Лас-Вегасе.
24.09.2023 08:13
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Ильяс Хамзин нокаутировал Годоя в первом раунде на турнире RCC Intro 28
Ильяс Хамзин нокаутировал Годоя в первом раунде на турнире RCC Intro 28
Россиянин реабилитировался за поражение от Магнуса Кордадо.
23.09.2023 22:59
ММА
автор: Глеб Шевяков
Сергей Харитонов назвал лучших российских бойцов
Спортсмен выступает с 2002 года.
23.09.2023 15:04
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну назвал Тайсона Фьюри мошенником
«Он жульничает с перчатками во время боев».
23.09.2023 14:30
ММА
автор: Виталий Овсянников
Сергей Харитонов высказался о возможном втором поединке против Александра Емельяненко
«Если кто-то готов заплатить денег, за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста».
23.09.2023 12:59
ММА
автор: Виталий Овсянников
Камил Гаджиев: уверен, что Штырков и Минеев пожмут друг другу руки
18 ноября между ними состоится бой по правилам кикбоксинга.
23.09.2023 10:49
ММА
автор: Андрей Тупиков
Штырков заявил, что Минеев точно не станет его другом
18 ноября между ними состоится бой по правилам кикбоксинга.
23.09.2023 10:44
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.