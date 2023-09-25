Боец UFC Чимаев сообщил, что теперь представляет грозненскую команду «Ахмат»

Популярный боец Хамзат Чимаев, выступающий в промоушене UFC, опубликовал в своих социальных сетях пост с совместной фотографией с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Под фото он сделал подпись, что теперь будет представлять грозненский бойцовский клуб «Ахмат».

«Я представляю свой клуб «Ахмат-ММА» — лучший в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев в соцсетях.

Напомним, Хамзат Чимаев родился в Чеченской республике в селе Гвардейское. Боец является чеченцем по национальности, однако долгое время он выступал за Швецию. Когда Хамзату было 16 лет, вместе с родителями он уехал в скандинавскую страну в статусе беженцев. Однако в сентябре 2023 года он заявил, что отказался от шведского гражданства и теперь будет выступать за ОАЭ.

В своем следующем бою, Чимаев, занимающий в рейтинге полусреднего веса третье место, сразится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294. На счету Хамзата 12 побед в 12 боях.