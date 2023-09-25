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Экс-чемпион UFC Адесанья извинился за вождение в нетрезвом виде перед титульным боем

После этого инцидента новозеландец утратил чемпионский пояс.
25 сентября 2023 09:49
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признал себя виновным за вождение в нетрезвом виде перед титульным поединком против американца Шона Стрикленда.

«Я хотел бы извиниться перед сообществом, своей семьей и своей командой за решение сесть за руль после того, как выпил за ужином.

Я разочарован своим решением сесть за руль. Это было неправильно. Знаю, что для многих я могу быть примером для подражания. Так вот я хочу, чтобы такие люди знали, что я не считаю то решение приемлемым», — приводит слова Адесаньи New Zeeland Herald.

Напомним, что нигериец уступил титул американцу на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошел в Сиднее и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.

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На его счету 12 побед в 12 боях.
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