Назван следующий возможный соперник Андрея Орловского

Белорусский боец Андрей Орловский, ранее становившийся чемпионом UFC в тяжёлом весе, проведет свой следующий поединок против Вальдо Кортеса-Акосты.

Бой состоится 13 января в рамках турнира UFC Vegas 83.

Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил спортивный инсайдер Марсель Дорф.

В прошлом поединке 44-летний Орловский уступил Донтейлу Мэйсу. В активе белорусского спортсмена 56 боев, 34 победы и 22 поражения.

Кортес-Акоста в своем прошлом поединке взял верх над Лукашем Бржески. Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 225. На счету Кортес-Акосты 14 боев, 13 побед и одно поражение.