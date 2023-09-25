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Назван следующий возможный соперник Андрея Орловского

Также стала известна дата боя.
25 сентября 2023 11:06
автор: Виталий Овсянников

Белорусский боец Андрей Орловский, ранее становившийся чемпионом UFC в тяжёлом весе, проведет свой следующий поединок против Вальдо Кортеса-Акосты.

Бой состоится 13 января в рамках турнира UFC Vegas 83.

Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил спортивный инсайдер Марсель Дорф.

В прошлом поединке 44-летний Орловский уступил Донтейлу Мэйсу. В активе белорусского спортсмена 56 боев, 34 победы и 22 поражения.

Кортес-Акоста в своем прошлом поединке взял верх над Лукашем Бржески. Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 225. На счету Кортес-Акосты 14 боев, 13 побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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