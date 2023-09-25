Хамзат Чимаев рассказал, с кем хочет провести бой после Пауло Косты

Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что вскоре намерен провести титульный бой в среднем весе против Шона Стрикленда (28-5).

«Я должен разбить Косту. После этого будет неважно, с кем драться: Адесаньей, Стриклендом или кто-то еще. Мы идем. Стрикленд, я иду за тобой!» — приводит слова Чимаева MMA Mania.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Чимаев провел удушающий прием.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой пройдет 22 октября.