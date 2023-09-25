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«Ему нет смысла представлять Швецию». Камил Гаджиев — о смене гражданства Чимаева

Глава AMC Fight Nights прокомментировал резонансное событие из мира ММА.
25 сентября 2023 12:20
автор: Виталий Овсянников

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на смену гражданства бойца UFC Хамзата Чимаева, который ранее представлял Швецию, а теперь будет выступать за ОАЭ.

«Я думаю, что это вполне логично. ОАЭ – это Исламский мир, а Чимаев — чеченец, который исповедует ислам. Он на своем месте. ОАЭ становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, которые исповедуют ислам. Хабиб там, Махачев там, турниры проходят в ОАЭ, поэтому логично, что он сменил спортивное гражданство. Ну а что Швеция? Я думаю, что Швеция равнодушна к MMA, поэтому Чимаеву нет какого-то смысла представлять Швецию. Он же в ней и не родился», - заявил Гаджиев на своем YouTube-канале

Напомним, Хамзат Чимаев родился в Чеченской республике в селе Гвардейское. Боец является чеченцем по национальности, однако долгое время он выступал за Швецию. Когда Хамзату было 16 лет, вместе с родителями он уехал в скандинавскую страну в статусе беженцев. Однако в сентябре 2023 года он заявил, что отказался от шведского гражданства и теперь будет выступать за ОАЭ.

В своем следующем бою, Чимаев, занимающий в рейтинге полусреднего веса третье место, сразится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294. На счету Хамзата 12 побед в 12 боях.

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