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Стало известно, какое наказание может получить Адесанья за езду в нетрезвом виде

Инцидент произошёл перед титульным боем новозеландца с Шоном Стриклендом.
25 сентября 2023 16:23
автор: Глеб Шевяков

Экс-чемпион UFC в среднем весе, новозеландский боец Исраэль Адесанья может оказаться за решёткой сроком на три месяца, либо получить материальный штраф в размере 2680 долларов. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, по законам Новой Зеландии именно такое максимальное наказание грозит 34-летнему спортсмену за то, что он вёл автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Он был пойман полицией за вождением в нетрезвом виде перед титульным поединком на турнире UFC 293, где проиграл пояс представителю США Шону Стрикленду.

Позже атлет принёс извинения за этот проступок и признал себя виновным.

Всего за карьеру в ММА Адесанья провёл 27 боёв, одержал 24 победы и потерпел три поражения.

источник: Yahoo! Sports
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