Гаджиев прокомментировал будущее Физиева после поражения в бою с Гамротом

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в бою против Матеуша Гамрота в главном событии турнира UFC Fight Night 228.

Напомним, поляку удалось победить техническим нокаутом во втором раунде

«Первый раунд выиграл Физиев, потом случилось то, что случилось. В итоге Гамрот – победитель. Болели, конечно же, за Физиева, но в боях топов может быть всё, что угодно. Особо расстраиваться не надо. Уверен, что Рафаэль сделает работу над своим здоровьем и ошибками и снова вернётся. Такие яркие пацаны нужны в смешанных единоборствах», – заявил Гаджиев на своём ютуб-канале.

На счету бойца из Азербайджана теперь 12 побед и три поражения. У Матеуша Гамрота в активе 23 победы и два поражения.