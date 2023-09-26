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Гаджиев прокомментировал будущее Физиева после поражения в бою с Гамротом

Азербайджанец уступил в мейн-ивенте UFC Fight Night 228.
26 сентября 2023 10:22
автор: Виталий Овсянников

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в бою против Матеуша Гамрота в главном событии турнира UFC Fight Night 228.

Напомним, поляку удалось победить техническим нокаутом во втором раунде

«Первый раунд выиграл Физиев, потом случилось то, что случилось. В итоге Гамрот – победитель. Болели, конечно же, за Физиева, но в боях топов может быть всё, что угодно. Особо расстраиваться не надо. Уверен, что Рафаэль сделает работу над своим здоровьем и ошибками и снова вернётся. Такие яркие пацаны нужны в смешанных единоборствах», – заявил Гаджиев на своём ютуб-канале.

На счету бойца из Азербайджана теперь 12 побед и три поражения. У Матеуша Гамрота в активе 23 победы и два поражения.

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