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Российский боец UFC Вячеслав Борщёв узнал имя следующего оппонента

Поединок состоится 11 ноября.
26 сентября 2023 12:06
автор: Виталий Овсянников

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв проведет свой следующий бой против представителя Азербайджана Назима Садыхова.

Поединок состоится в рамках лёгкой весовой категории на турнире UFC 295 в ночь с 11 на 12 ноября.

Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил Садыхов в своих социальных сетях.

«Увидимся на «Мэдисон-сквер-гарден» 11 ноября», — написал азербайджанский боец.

В прошлый раз 31-летний Борщёв выходил в октагон против Махешата Хайсаера. Российский боец одержал победу в первом раунде. На счету Вячеслава 10 боев, семь побед и три поражения. В активе 29-летнего Садыхова 10 поединков, девять викторий и одна неудача.

источник: «Советский спорт»
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