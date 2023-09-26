В Атлетической комиссии Невады признали ошибку судьи в поединке Шевченко и Грассо

Джефф Маллен, занимающий должность исполнительного директора Атлетической комиссии штата Невада, заявил, что судейское решение в главном событии UFC Fight Night 227 было ошибочным.

Напомним, в бою за звание чемпионки промоушена в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с мексиканкой Алексой Грассо. Поединок продлился пять раундов и завершился вничью. Пояс остался у мексиканки.

«Майк Белл — один из лучших судей в мире. Но я не согласен с его оценкой в пятом раунде. Чтобы получить от судей 10-8, сопернику нужно нанести невероятное количество урона. Мы должны высказать это вслух. Мы должны прийти к единому мнению. Мы должны понять, почему это так. Если мы продолжим работать над этим и будем продолжать пытаться, то добьёмся успеха», — цитирует Маллена ESPN US.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Валентина Шевченко из Кыргызстана и мексиканка Алекса Грассо проведут третий очный поединок.