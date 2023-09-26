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«Будет трогать братьев Хабиба — до клетки не дойдет». Гаджиев прокомментировал заявление Милохина

21-летний блогер желает сразиться с именитыми оппонентами.
26 сентября 2023 13:46
автор: Виталий Овсянников

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова популярного видеоблогера Дани Милохина, который пожелал подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова.

«Не даю спортивную оценку заявлениям Милохина. Нет смысла входить в эту плоскость. Не понимаю, с чего Милохин среди оппонентов ищет кого-то из родственников Хабиба. Пускай называет более реальные фамилии. Будет трогать братьев Хабиба — до клетки не дойдет», — заявил Гаджиев в интервью изданию Sport24.

Ранее 21-летний тиктокер заявил, что хочет победить в бою брата Хабиба Нурмагомедова. При этом он не сказал, речь идёт об Усмане или Абубакаре Нурмагомедове.

источник: Sport24.ru
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