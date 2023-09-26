Губерниев заявил, что готов прокомментировать вместе с Загитовой бой Милохина и брата Нурмагомедова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление блогера Дани Милохина о желании провести бой против одного из братьев бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«С удовольствием прокомментирую этот прекрасный бой за много денег. И буду счастлив, если со мной это сделает Алина Загитова. Мы устроим фантастический, блестящий конферанс», — приводит слова журналиста Sport24.

При этом Милохин не уточнил, против какого из Нурмагомедовых он хочет подраться — Умара, Усмана или Абубакара.