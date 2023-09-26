Боец промоушена Top Dog был задержан по делу наркотиках

Российский боец смешанных единоборств Иван «Галич» Галичев был отправлен в СИЗО по делу о наркотиках. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как утверждает источник, 23-летнего спортсмена задержали сотрудники полиции после того, как он провёл встречу с неизвестным, который продал бойцу психотропные вещества. Сообщается, что в ходе расследования выяснилось, что это была марихуана весом в 13 грамм.

Таким образом, на Галичева было заведено уголовное дело. В том случае, если его признают виновным ему грозит до 15 лет тюремного заключения.