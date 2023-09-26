Александр Волков объяснил, почему готовится к боям в США

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о причинах, по которым он проходит подготовку к боям в США.

«Обычно готовлюсь в России, продолжаю подготовку в Лос-Анджелесе. К предыдущему бою с Романовым тоже ехал в Штаты, готовился в Black House, а так как там сейчас мало спарринг-партнёров решил поехать в Лас-Вегас и там остался. Готовлюсь в Вегасе в хорошей команде и плюс дополнительно готовлюсь в UFC Performance Institute. Там и питание, дополнительные обследования с научным сопровождением», - приводит слова Волкова «Чемпионат».

Волкову 34 года. В UFC он начал выступать в ноябре 2016 года. За это время россиянин одержал 11 побед и потерпел 3 поражения.

Ранее одержал убедительную победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном событии турнира UFC 293.