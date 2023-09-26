Российский боец Малыхин признался, что раньше жил на 7 тысяч в месяц

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин рассказал, какая сумма в месяц ему необходима для комфортной жизни.

«100 тысяч рублей. Это было лет 8-9 назад. На борьбе мне платили в районе 7 тысяч. Тогда я думал: «Мне бы 30 тысяч — мне бы на все хватало». Я и на 7 тысяч умудрялся жить. И я всегда был обут, не голоден. Потом хотел тридцаточку, потом соточку… Но получилось чуть побольше сейчас. Сейчас где-то 1,5 миллиона рублей у нас уходит в месяц», — сообщил 35-летний спортсмен в интервью Youtube-каналу Бокс ТВ.

Всего за профессиональную карьеру в ММА Малыхин провёл 12 поединков и во всех одержал победы. Он является чемпионом ONE Championship в полутяжелом и тяжелом весах.