Названа возможная дата поединка Петра Яна и Ядонг Сонга

Сегодня, 27 сентября, популярный журналист Крис Преснелл, основавший портал MMA Ecosystem, сообщил в своих социальных сетях о возможной дате поединка, котором экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с китайским бойцом Ядонг Сонгом.

«Поединок между Ядонг Сонгом и Петром Яном в процессе того, чтобы стать главным боем шоу UFC Fight Night 9 декабря нынешнего года. Локация мероприятия ещё неизвестна, но есть шанс, что ей станет Шанхай», — заявил Преснелл.

Напомним, в мае 2023 года китайский боец вызывал россиянина на бой.

«Пётр Ян — отличный боец, и я хотел бы сразиться с ним. Хочу выяснить, кто из нас лучший ударник. Я хочу этот бой. И с нетерпением жду следующего соперника. Я продолжу работать, чтобы показать, что я — лучший», — заявил Сонг.

В активе 30-летнего россиянина 21 боя, 16 побед и пять поражений. Ян занимает пятое место в рейтинге легчайшего дивизиона промоушена. На счету Ядонга 22 боя, 17 побед и пять поражений. Китайский боец располагается на седьмой позиции рейтинга легчайшего веса.