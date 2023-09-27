Боец UFC Волков заявил, что всегда старался избежать уличных драк

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о конфликтных ситуациях на улице и заявил, что всегда старался их разрешить мирно.

«Когда дрался на улице? Честно говоря, даже не могу точно вспомнить, когда это произошло. Возможно, это было ещё в институтские или даже школьные времена. Я бы сказал, что моя осознанность пришла довольно быстро, и я понял, что последствия таких столкновений не стоят того риска. Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций, но если они всё же возникают, то мой приоритет — разрешить их мирным путём. Конечно, если речь идёт о чём-то, что угрожает моей семье, то мне приходится вмешиваться и решать проблему. Но в целом, я стараюсь избегать подобных ситуаций и конфликтов», — заявил Волков в интервью для «Чемпионата».

Волкову 34 года. В UFC он начал выступать в ноябре 2016 года. За это время россиянин одержал 11 побед и потерпел 3 поражения. В своем последнем бою он одержал убедительную победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном событии турнира UFC 293. Россиянин занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона промоушена.