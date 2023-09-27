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Менеджер Александра Емельяненко рассказал, когда боец может провести следующий поединок

С июня спортсмен проходит курс реабилитации в Ингушетии.
Менеджер Александра Емельяненко рассказал, когда боец может провести следующий поединок
27 сентября 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко заявил, что спортсмен может провести ближайший поединок в конце октября.

Представитель смешанных единоборств готов подраться против Джеффа Монсона.

«Нa Монсона в октябре Сашу хвaтит. Хотя, возможно, плечо ещe не до конца заживет, плюс его реабилитационный процесс подразумевает наxождение в центре. Так что, возмoжно, не сойдут графики, хотя нельзя ничeго исключать. Но мы все-таки рассчитываем прoвести бои в ноябре и/или в декабре», — цитирует Никиту Бурчака «Матч ТВ».

Напомним, что 26 мая Емельяненко нанес поражение блогеру Евгению Ершову на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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