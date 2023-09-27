Волков рассказал, когда может состояться его следующий поединок в UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков заявил о том, что вряд ли успеет провести ещё один бой до конца 2023 года.

«Пока непонятно, что будет с другими боями. Мне кажется, до конца года поединок у меня вряд ли состоится. Скорее всего, это будет не конец этого года, а начало следующего», — заявил Волков в интервью изданию «Чемпионат».

Волкову 34 года. В UFC он начал выступать в ноябре 2016 года. За это время россиянин одержал 11 побед и потерпел 3 поражения. В своем последнем бою он одержал убедительную победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном событии турнира UFC 293. Россиянин занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона промоушена.