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Менеджер Петра Яна не подтвердил бой россиянина с Ядонгом Сонгом

Боец из РФ в настоящее время идет на серии из трех поражений подряд.
27 сентября 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна высказался относительно новости о поединке россиянина с Ядонгом Сонгом из Китая.

Об этом ранее заявил основатель портала MMA Ecosystem Крис Преснелл. По его словам, поединок должен возглавить турнир UFC Fight Night в начале декабря.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент. Мы открыты к предложениям, в том числе и против Сонг Ядонга, но все зависит от условий», – цитирует Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

В своем последнем поединке Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Бой состоялся в марте на турнире UFC Fight Night 221

На данный момент на счету Петра 16 побед и пять поражений.

источник: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»
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