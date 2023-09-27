Ислам Махачев оценил вероятность завершения спортивной карьеры

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец ММА Ислам Махачев заявил, что сейчас он не думает о завершении карьеры.

«Вчера я сдавал тесты, проверял своё общее физическое состояние, выносливость. От года в год мои показатели только растут!. На этот раз я сдал тест намного лучше, чем даже ожидал мой тренер. Так что я не стою на месте, не иду назад, мои показатели растут, и я пока не думаю о завершении карьеры», — приводит слова Махачева UFC Eurasia.

Ислам Махачев впервые стал чемпионом промоушена в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру. Всего в смешанных единоборствах 31-летний россиянин провёл 25 боёв и одержал 24 победы при одном поражении.