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Ислам Махачев оценил вероятность завершения спортивной карьеры

Российский боец смешанных единоборств сейчас владеет чемпионским поясом UFC.
27 сентября 2023 15:00
автор: Виталий Стопин

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец ММА Ислам Махачев заявил, что сейчас он не думает о завершении карьеры.

«Вчера я сдавал тесты, проверял своё общее физическое состояние, выносливость. От года в год мои показатели только растут!. На этот раз я сдал тест намного лучше, чем даже ожидал мой тренер. Так что я не стою на месте, не иду назад, мои показатели растут, и я пока не думаю о завершении карьеры», — приводит слова Махачева UFC Eurasia.

Ислам Махачев впервые стал чемпионом промоушена в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру. Всего в смешанных единоборствах 31-летний россиянин провёл 25 боёв и одержал 24 победы при одном поражении.

источник: UFC.com
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