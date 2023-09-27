Владимир Минеев может быть освобожден от участия в СВО

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в ближайшее время может быть освобожден от участия в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ на территории Украины. Об этом заявил его тренер Расул Магомедалиев.

«Владимир является депутатом. Мы же знаем, что он депутат, а депутаты, как я знаю, освобождаются от участия в СВО. Сам недавно узнал об этой новости, когда посетил Калмыкию.

Вполне вероятно, что он может быть освобожденю Это хорошая новость, чтобы Минеев мог полноценно подготовиться на бой со Штырковым», — приводит слова Магомедалиева «Спорт-Экспресс».

В активе Минеева 18 боёв в смешанных единоборствах: 17 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.

12 сентября Владимир Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета. Его ближайшим соперником станет соотечественник Иван Штырков. Их бой состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.