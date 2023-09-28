Нганну за один бой в PFL заработает больше, чем за все поединки в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну заявил, что за дебютный бой в лиге PFL он заработает большую сумму денег, чем за всю карьеру в UFC.

«Когда я был на подкасте Джо Рогана, меня осенило. В тот момент я понял, что если сложить все мои заработки в ММА, то они не смогут составить и половины того, что я собираюсь заработать в следующем бою в ММА. Я даже не беру в расчёт бокс. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но для меня это существенная разница.

Призываю всех гнаться за своей мечтой. Некоторые люди мечтают только о том, чтобы стать лучшими в ММА и заниматься смешанными единоборствами. У нас разные мечты, у нас разная мотивация, но если кто-то мечтает о боксе, то да, он должен заниматься им», — приводит слова Нганну The Mac Life.

Франсис Нганну 28 октября встретится с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Камерунец и британец подерутся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой пройдет в формате 10 раундов, но титул WBC на кону стоять не будет.

Нганну выступал в UFC с 2015 года. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. В марте 2021-го камерунец одолел Стипе Миочича и завоевал чемпионский титул. Последним соперником Нганну был француз Сириль Ган. Титульный бой прошел на турнире UFC 270 в Калифорнии (США) в январе 2022 года. Нганну победил единогласным решением судей и защитил титул.