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Александр Емельяненко рассказал, как ограбил цветочника: мне очень стыдно

В настоящее время спортсмен находится на реабилитации.
28 сентября 2023 11:40
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил случай в молодости, когда он ограбил продавца цветов.

«Дело было в Старом Осколе, был молодой. Проезжали мимо цветочников. Стоим и торгуемся. Он говорит: «Нет, не продам. Хотите – покупайте». А нам надо было подешевле. Куда-то ехать в другое место неохота, а у него были самые нарядные цветы. Скинулись, отдали последние деньги. Пацаны пошли, а я остался.

Смотрю, а у продавца куртка, у которой много карманов. Один расстегнутый, и там пачка пятитысячных купюр. А букет стоил где-то пять тысяч рублей. Подхожу к нему: «Слышишь, ты, иди сюда. Если бы я был один, без парней, то ты бы отсюда пешком не ушел». А сам двумя пальцами полез в карман и достал пачку.

Мне очень стыдно, что украл у цветочника деньги. Так поступать нехорошо. Больше не ворую», – заявил Емельяненко на передаче «Я себя знаю».

Напомним, в конце мая Емельяненко-младший провел поединок против блогера Евгения Ершова. Бой завершился во втором раунде после того, как Александр провел удушающий прием.

В настоящее время Емельяненко находится на восстановлении в реабилитационном центре в Ингушетии.

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