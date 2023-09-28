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Джо Роган оценил шансы Шарлиса Оливейры победить Ислама Махачева в реванше

Поединок состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
28 сентября 2023 15:27
автор: Александр Бойченко

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился ожиданиями от реванша в легком весе между бразильцем Шарлисом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«В ММА может случиться все что угодно. Именно поэтому следующий бой между Махачевым и Оливейрой так интересен.

Оливейра в данный момент действительно хорош. Просто зверь. Может, в этом поединке он будет уверенней. Интригующий бой. А Ислам просто монстр. У них в команде очень много первоклассных борцов», – сказал Роган в своем подкасте на Youtube.

Напомним, в октябре прошлого года Махачев одолел Оливейру во втором раунде после применения удушающего приема. Россиянин впервые стал чемпионом UFC.

Реванш между бойцами состоится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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