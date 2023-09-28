Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с днем рождения

Боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему брату Фёдору с поздравлением. Сегодня, четырёхкратному чемпиону мира по смешанным боевым искусствам исполнилось 47 лет.

«Федор, брат мой. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днем рождения тебя», — заявил Александр в своих соцсетях.

В настоящий момент Александр Емельяненко находится в Ингушетии в реабилитационном центре «Иман» и проходит лечение от алкогольной зависимости. На протяжении многих лет Фёдор и Александр не поддерживают связь друг с другом.