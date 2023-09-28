ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с днем рождения

Спортсмен приготовил своему родственнику необычный подарок.
28 сентября 2023 20:48
автор: Глеб Шевяков

Боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему брату Фёдору с поздравлением. Сегодня, четырёхкратному чемпиону мира по смешанным боевым искусствам исполнилось 47 лет.

«Федор, брат мой. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днем рождения тебя», — заявил Александр в своих соцсетях.

В настоящий момент Александр Емельяненко находится в Ингушетии в реабилитационном центре «Иман» и проходит лечение от алкогольной зависимости. На протяжении многих лет Фёдор и Александр не поддерживают связь друг с другом.

источник: «Советский спорт»
Джо Роган оценил шансы Шарлиса Оливейры победить Ислама Махачева в реванше
Поединок состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
28.09.2023 15:27
ММА
автор: Александр Бойченко
Александр Емельяненко рассказал, как ограбил цветочника: мне очень стыдно
В настоящее время спортсмен находится на реабилитации.
28.09.2023 11:40
ММА
автор: Александр Бойченко
Нганну за один бой в PFL заработает больше, чем за все поединки в UFC
Франсис точно ни о чём не жалеет.
28.09.2023 11:20
ММА
автор: Виталий Стопин
Владимир Минеев может быть освобожден от участия в СВО
Владимир Минеев может быть освобожден от участия в СВО
27.09.2023 17:02
ММА
автор: Виталий Стопин
Ислам Махачев оценил вероятность завершения спортивной карьеры
Российский боец смешанных единоборств сейчас владеет чемпионским поясом UFC.
27.09.2023 15:00
ММА
автор: Виталий Стопин
Менеджер Петра Яна не подтвердил бой россиянина с Ядонгом Сонгом
Боец из РФ в настоящее время идет на серии из трех поражений подряд.
27.09.2023 13:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Волков рассказал, когда может состояться его следующий поединок в UFC
Россиянин занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона промоушена.
27.09.2023 10:03
ММА
автор: Виталий Овсянников
Менеджер Александра Емельяненко рассказал, когда боец может провести следующий поединок
Менеджер Александра Емельяненко рассказал, когда боец может провести следующий поединок
С июня спортсмен проходит курс реабилитации в Ингушетии.
27.09.2023 10:00
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Боец UFC Волков заявил, что всегда старался избежать уличных драк
Россиянин занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона промоушена.
27.09.2023 08:39
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.