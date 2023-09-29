Экс-чемпион АСА: Серега Павлович уже в следующем году должен завоевать пояс UFC

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший чемпион АСА в тяжелом весе Салимгерей Расулов заявил, что россиянин Сергей Павлович в 2024 году должен стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

«Серега Павлович уже в следующем году должен завоевать пояс UFC! Если Том Аспинэлл ему не помешает… Он тоже очень хорош на самом деле», - сказал Расулов.

Также Расулов дал свой прогноз на бой Джона Джонса и Стипе Миочича. Этот поединок за принадлежащий Джонсу пояс UFC в тяжелом весе состоится 11 ноября.

«Стипе был чемпионом, он очень хороший боец, но Джонс - величайший боец. И думаю, Джонс выиграет», - резюмировал Расулов.

Салимгерей Расулов (23-9) свой следующий бой проведет на турнире АСА 164 в Грозном 4 октября, соперником российского тяжеловеса станет бразилец Карлос Фелипе (12-2).