Пауло Коста затроллил Хамзата Чимаева перед боем на UFC 294

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста пошутил над непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым, перед поединком, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

На своей странице в социальных сетях Коста поделился афишей предстоящего поединка, на которой Чимаев изображён в виде девушки.

«Так лучше», — написал Коста.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Чимаев провел удушающий прием.