Стала известна причина госпитализации Петра Яна

Накануне, 30 сентября, стало известно о том, что бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе россиянин Пётр Ян госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.

Как сообщает Tofight.ru,в клинике Яну провели операцию над глазом, который после этого сильно воспалился и закрылся. Плановая это была операция или экстренная — источник не сообщает.

Отмечается, что по причине хирургического вмешательства Пётр вернется в UFCне раньше весны 2024 года. Ранее он проиграл три последних боя.

Последний раз Пётр Ян выходил в октагон в марте 2023 года, судейским решением проиграв грузину Мерабу Двалишвили. Во время того боя он получил травму глаза, которая могла сказаться на последних событиях. Всего на счету россиянина в ММА 21 бой — 16 побед при пяти поражениях.