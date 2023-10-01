Шон О’Мэлли оценил свои шансы выйти в октагон до конца 2023 года

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли рассказал о своих планах на ближайшие бои.

«Я и вправду очень хотел подраться в декабре. Я вызвал Чито , но затем поговорил с UFC, и у них уже был свой план. Они пытались свести Колби и Леона.

Насколько я понимаю, UFC 300 состоится в апреле. Там будет классный кард, но, опять же, мне не дадут главный бой. Думаю, я выступлю раньше», – сказал О’Мэлли в подкасте Джо Рогана.

О’Мэлли выиграл чемпионский титул, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 292: поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.