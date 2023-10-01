ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Шон О’Мэлли оценил свои шансы выйти в октагон до конца 2023 года

В своем последнем поединке американец одолел Алджамейна Стерлинга.
01 октября 2023 20:21
автор: Александр Бойченко

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли рассказал о своих планах на ближайшие бои.

«Я и вправду очень хотел подраться в декабре. Я вызвал Чито , но затем поговорил с UFC, и у них уже был свой план. Они пытались свести Колби и Леона.

Насколько я понимаю, UFC 300 состоится в апреле. Там будет классный кард, но, опять же, мне не дадут главный бой. Думаю, я выступлю раньше», – сказал О’Мэлли в подкасте Джо Рогана.

О’Мэлли выиграл чемпионский титул, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 292: поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Стала известна причина госпитализации Петра Яна
Стала известна причина госпитализации Петра Яна
Российский боец перенёс операцию.
01.10.2023 09:23
ММА
автор: Виталий Стопин
Чарльз Оливейра: Коста победит Чимаева, если сможет навязать ему свой стиль
Бой пройдёт на турнире UFC 294.
29.09.2023 20:26
ММА
автор: Денис Владимиров
Пауло Коста затроллил Хамзата Чимаева перед боем на UFC 294
Спортсмен опубликовал в соцсетях пикчу.
29.09.2023 18:38
ММА
автор: Александр Кожевников
Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Усману перед его боем с Примусом
Поединок пройдет в американском Сан-Диего.
29.09.2023 12:51
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Экс-чемпион АСА: Серега Павлович уже в следующем году должен завоевать пояс UFC
Салимгерей Расулов также поделился мнением относительно боя между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
29.09.2023 11:30
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с днем рождения
Спортсмен приготовил своему родственнику необычный подарок.
28.09.2023 20:48
ММА
автор: Глеб Шевяков
Джо Роган оценил шансы Чарльза Оливейры победить Ислама Махачева в реванше
Поединок состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
28.09.2023 15:27
ММА
автор: Александр Бойченко
Александр Емельяненко рассказал, как ограбил цветочника: мне очень стыдно
В настоящее время спортсмен находится на реабилитации.
28.09.2023 11:40
ММА
автор: Александр Бойченко
Нганну за один бой в PFL заработает больше, чем за все поединки в UFC
Франсис точно ни о чём не жалеет.
28.09.2023 11:20
ММА
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.