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Хамзат Чимаев объяснил, почему отказался от шведского гражданства

Теперь спортсмен будет представлять ОАЭ.
02 октября 2023 08:39
автор: Александр Бойченко

Непобежденный чеченский боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) объяснил, почему решил выступать под флагом ОАЭ.

«Скажу всем, кто говорит, что я уехал из Швеции, – я просто переехал в Дубай. Все пытаются создать большое политическое событие. Но это лучше для карьеры, я лучше тренируюсь, (здесь) всегда солнечно, не замерзаешь», – сказал спортсмен на опубликованном видео.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Чимаев провел удушающий прием.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой пройдет 22 октября.

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