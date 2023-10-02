ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Даниэль Кормье считает, что Стерлинг и О’Мэлли должны провести второй бой

В первом поединке Шон нокаутировал оппонента и стал новым чемпионом UFC.
02 октября 2023 09:26
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о потенциальном реванше в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

«Если Шон О’Мэлли не захочет драться с ним, его не будут заставлять. Несправедливо ли, что Алджамейн не получит титульный бой? Так и есть. Алджамейн должен сразиться за титул. Он должен провести реванш, но он этого не сделает, потому что О’Мэлли не будет оглядываться назад», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

О’Мэлли выиграл чемпионский титул, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 292: поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Хамзат Чимаев объяснил, почему отказался от шведского гражданства
Теперь спортсмен будет представлять ОАЭ.
02.10.2023 08:39
ММА
автор: Александр Бойченко
Шон О’Мэлли оценил свои шансы выйти в октагон до конца 2023 года
В своем последнем поединке американец одолел Алджамейна Стерлинга.
01.10.2023 20:21
ММА
автор: Александр Бойченко
Стала известна причина госпитализации Петра Яна
Стала известна причина госпитализации Петра Яна
Российский боец перенёс операцию.
01.10.2023 09:23
ММА
автор: Виталий Стопин
Чарльз Оливейра: Коста победит Чимаева, если сможет навязать ему свой стиль
Бой пройдёт на турнире UFC 294.
29.09.2023 20:26
ММА
автор: Денис Владимиров
Пауло Коста затроллил Хамзата Чимаева перед боем на UFC 294
Спортсмен опубликовал в соцсетях пикчу.
29.09.2023 18:38
ММА
автор: Александр Кожевников
Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Усману перед его боем с Примусом
Поединок пройдет в американском Сан-Диего.
29.09.2023 12:51
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Экс-чемпион АСА: Серега Павлович уже в следующем году должен завоевать пояс UFC
Салимгерей Расулов также поделился мнением относительно боя между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
29.09.2023 11:30
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с днем рождения
Спортсмен приготовил своему родственнику необычный подарок.
28.09.2023 20:48
ММА
автор: Глеб Шевяков
Джо Роган оценил шансы Чарльза Оливейры победить Ислама Махачева в реванше
Поединок состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
28.09.2023 15:27
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.