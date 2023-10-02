Даниэль Кормье считает, что Стерлинг и О’Мэлли должны провести второй бой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о потенциальном реванше в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

«Если Шон О’Мэлли не захочет драться с ним, его не будут заставлять. Несправедливо ли, что Алджамейн не получит титульный бой? Так и есть. Алджамейн должен сразиться за титул. Он должен провести реванш, но он этого не сделает, потому что О’Мэлли не будет оглядываться назад», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

О’Мэлли выиграл чемпионский титул, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 292: поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.