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Объединительный бой за титул чемпиона ACA в лёгком весе пройдет 4 октября в Грозном

Абдул-Азиз Абдулвахабов встретится с Мухамедом Коковым.
Объединительный бой за титул чемпиона ACA в лёгком весе пройдет 4 октября в Грозном
02 октября 2023 14:37
автор: Александр Кожевников

Долгожданный объединительный чемпионский бой в лёгком весе пройдет 4 октября на турнира ACA 164 в Грозном. Чемпион ACA в легком весе, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов встретится с обладателем титула временного чемпиона, соотечественником Мухамедом Коковым.

Помимо титула, на кону противостояния путевка в полуфинал престижнейшего Гран-при ACA лёгкого веса.

Абдулвахабов стал чемпионом организации, победив соотечественника Александра Сарнавского в сентябре 2020 года. Последнюю защиту титула провел в ноябре 2021 года. Соперником чеченского бойца был бразилец Хакран Диас. В этом противостоянии Абдул-Азиз одержал победу раздельным решением судей. На его счету 19 побед и два поражения.

Коков завоевал титул временного чемпиона в поединке против того же Хакрана Диаса в марте этого года на турнире ACA 154. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Мухамеда единогласным решением судей. В его активе 19 побед и семь поражений.

ACA 164 полный кард:

Мухамед Коков - Абдул-Азиз Абдулвахабов

Клеверсон Сильва - Абдул-Рахман Дудаев

Михаил Дорошенко - Хусейн Халиев

Карлос Фелипе - Салимгерей Расулов

Расул Магомедов - Дави Рамос

Хакран Диас - Дауд Шайхаев

Рыскулбек Ибрагимов - Азамат Пшуков

Айк Казарян- Мурад Каламов

Кайо Битенкурт - Арби Агуев

Зокиржон Хошимов - Мансур Хатуев

Томаш Дэк - Юсуп-Хаджи Зубариев

Азатбек Кочоров - Абдул Карим Бадахши

Дилдорбек Нурматов - Ахмадхан Эдьмурзаев

Саид Магомед Гимбатов - Имам Витаханов

Винициус Круз - Зелимхан Амиров

Сайгид Абдулаев - Умалат Исрапилов

Виктор Азатян - Хамзат Сакалов

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