Объединительный бой за титул чемпиона ACA в лёгком весе пройдет 4 октября в Грозном

Долгожданный объединительный чемпионский бой в лёгком весе пройдет 4 октября на турнира ACA 164 в Грозном. Чемпион ACA в легком весе, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов встретится с обладателем титула временного чемпиона, соотечественником Мухамедом Коковым.
Помимо титула, на кону противостояния путевка в полуфинал престижнейшего Гран-при ACA лёгкого веса.
Абдулвахабов стал чемпионом организации, победив соотечественника Александра Сарнавского в сентябре 2020 года. Последнюю защиту титула провел в ноябре 2021 года. Соперником чеченского бойца был бразилец Хакран Диас. В этом противостоянии Абдул-Азиз одержал победу раздельным решением судей. На его счету 19 побед и два поражения.
Коков завоевал титул временного чемпиона в поединке против того же Хакрана Диаса в марте этого года на турнире ACA 154. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Мухамеда единогласным решением судей. В его активе 19 побед и семь поражений.
ACA 164 полный кард:
Мухамед Коков - Абдул-Азиз Абдулвахабов
Клеверсон Сильва - Абдул-Рахман Дудаев
Михаил Дорошенко - Хусейн Халиев
Карлос Фелипе - Салимгерей Расулов
Расул Магомедов - Дави Рамос
Хакран Диас - Дауд Шайхаев
Рыскулбек Ибрагимов - Азамат Пшуков
Айк Казарян- Мурад Каламов
Кайо Битенкурт - Арби Агуев
Зокиржон Хошимов - Мансур Хатуев
Томаш Дэк - Юсуп-Хаджи Зубариев
Азатбек Кочоров - Абдул Карим Бадахши
Дилдорбек Нурматов - Ахмадхан Эдьмурзаев
Саид Магомед Гимбатов - Имам Витаханов
Винициус Круз - Зелимхан Амиров
Сайгид Абдулаев - Умалат Исрапилов
Виктор Азатян - Хамзат Сакалов