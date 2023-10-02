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UFC официально анонсировала поединок Мокаева с Эллиоттом

Бой состоится 21 октября.
02 октября 2023 14:47
автор: Виталий Овсянников

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Великобритании, проведет свой следующий поединок на турнире UFC 294.

Его соперником станет представитель США Тим Эллиотт.

Об этом сегодня, 2 октября, промоушен объявил официально. Поединок состоится в наилегчайшей весовой категории.

Напомним, непобеждённый Мокаев провел 10 боёв в ММА, в которых одержал 10 побед. Четыре из них состоялись в рамках промоушена UFC. В своём последнем поединке он вышел в октагон против Жафела Фильо и победил его в третьем раунде удушающим приёмом. Российский боец был близок к поражению, так как бразилец провёл ему болевой приём на ногу. Несмотря на это, Мокаев не сдался, хоть и получил травму.

В любительском ММА на счету Мохаммада 23 боя и 23 победы.

источник: UFC.com
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