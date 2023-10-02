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Блогер Евгений Ершов может провести реванш с Александром Емельяненко

Первый поединок состоялся в мае 2023 года.
02 октября 2023 15:43
автор: Виталий Овсянников

Блогер Евгений Ершов заявил, что хочет провести ещё один поединок с ММА-бойцом Александром Емельяненко.

«Саша сейчас восстанавливается. Я общался с его менеджером. Скорее всего, будет реванш. Я хочу, чтобы Александр Емельяненко уже побил меня, а не победил болевым», — сказал Ершов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26 мая российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился во втором раунде – Александр применил болевой прием против своего соперника во втором раунде, проведя узел плеча в партере, и Ершов сдался.

источник: «Спорт-Экспресс»
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