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«Я всегда дрался там, где предлагали». Махачев – о недовольстве Оливейры местом проведения реванша

Титульный бой между россиянином и бразильцем состоится в Абу-Даби.
02 октября 2023 19:35
автор: Денис Владимиров

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал недовольство бразильского бойца Чарльза Оливейры тем, что из реванш пройдёт в ОАЭ.

«Чарльз, я просил поединок летом в США, но у UFC были иные планы. Я такой же боец UFC, как и ты. Никогда не ставил условия организации и дрался там, где предлагали. Мой последний бой был в Австралии. Поэтому всё, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в соцсетях.

Титульный поединок между Махачевым и Оливейрой состоится в рамках турнира UFC 294 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Год назад 31-летний россиянин победил бразильца удушающим приёмом во втором раунде на турнире UFC 280.

источник: «Советский спорт»
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