«Я всегда дрался там, где предлагали». Махачев – о недовольстве Оливейры местом проведения реванша

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал недовольство бразильского бойца Чарльза Оливейры тем, что из реванш пройдёт в ОАЭ.

«Чарльз, я просил поединок летом в США, но у UFC были иные планы. Я такой же боец UFC, как и ты. Никогда не ставил условия организации и дрался там, где предлагали. Мой последний бой был в Австралии. Поэтому всё, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в соцсетях.

Титульный поединок между Махачевым и Оливейрой состоится в рамках турнира UFC 294 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Год назад 31-летний россиянин победил бразильца удушающим приёмом во втором раунде на турнире UFC 280.