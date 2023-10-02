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Англичанин Васселл снялся с титульного поединка против Райана Бейдера

Атлеты должны были встретиться на ринге на этой неделе.
02 октября 2023 20:26
автор: Глеб Шевяков

Английский боец смешанных единоборств Линтон Васселл снялся с титульного боя против представителя США Райана Бейдера. Об этом сообщает MMA Junkie.

Очный поединок спортсменов должен был состояться в субботу, 7 октября, в рамках турнира Bellator 300.

Как утверждает источник, по этой причине американец не будет защищать титул чемпиона в тяжёлом весе на предстоящих соревнованиях.

За свою карьеру в ММА Васселл провёл 32 боя, одержал 24 победы и потерпел восемь поражений. На счету Бейдера 41 поединок, 34 победы и семь проигрышей.

источник: MMA Junkie
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