Англичанин Васселл снялся с титульного поединка против Райана Бейдера

Английский боец смешанных единоборств Линтон Васселл снялся с титульного боя против представителя США Райана Бейдера. Об этом сообщает MMA Junkie.

Очный поединок спортсменов должен был состояться в субботу, 7 октября, в рамках турнира Bellator 300.

Как утверждает источник, по этой причине американец не будет защищать титул чемпиона в тяжёлом весе на предстоящих соревнованиях.

За свою карьеру в ММА Васселл провёл 32 боя, одержал 24 победы и потерпел восемь поражений. На счету Бейдера 41 поединок, 34 победы и семь проигрышей.