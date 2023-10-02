Звездный комментатор UFC заявил, что Волкановски победил Махачева в первом бою

Звездный комментатор UFC Джо Роган выразил мнение, что австралиец Алекс Волкановски одержал победу над россиянином Исламом Махачевым в титульном поединке.

«Волкановски – лучший вне зависимости от весовой категории. Его не ставят на первое место, потому что он проиграл. И я считаю, что возможно привести реальный аргумент в пользу того, что он победил в том бою. Как по мне, он победил.

Он нанес больший ущерб. Я считаю, что он навязал свои навыки. Невероятно впечатляет тот факт, что он поднялся в весе, чтобы сразиться с большим парнем. Этот парень не уступает в габаритах другим, и в концовке Волкановски избил его», – сказал Роган в своем подкасте на Youtube.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля состоялся турнир UFC 284, главным боем которого стала встреча Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Победу одержал россиянин единогласным решением судей.

Таким образом, в ту ночь Махачев впервые защитил чемпионский титул, который он завоевал в поединке с Шарлисом Оливейрой.