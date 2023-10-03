Папин заявил, что Минеев без проблем попал бы в UFC, если бы ставил такую цель

Российский боксёр Алексей Папин, выступающий в первой тяжелой весовой категории, прокомментировал шансы ММА-бойца Владимира Минеева подписать контракт с UFC.

«Владимир и так выступает на высоком уровне. Будь у него цель и задача попасть в UFC, то, думаю, он бы без проблем туда попал и очень хорошо бы там себя проявил. Минеев действительно очень талантливый, это спортсмен высокого уровня», — заявил Папин в интервью изданию «Чемпионат».

В активе Минеева 19 боёв в смешанных единоборствах: 17 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.

12 сентября Владимир Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета. Его ближайшим соперником станет соотечественник Иван Штырков. Их бой состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.