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Папин заявил, что Минеев без проблем попал бы в UFC, если бы ставил такую цель

Мнение российского боксера.
03 октября 2023 09:38
автор: Виталий Овсянников

Российский боксёр Алексей Папин, выступающий в первой тяжелой весовой категории, прокомментировал шансы ММА-бойца Владимира Минеева подписать контракт с UFC.

«Владимир и так выступает на высоком уровне. Будь у него цель и задача попасть в UFC, то, думаю, он бы без проблем туда попал и очень хорошо бы там себя проявил. Минеев действительно очень талантливый, это спортсмен высокого уровня», — заявил Папин в интервью изданию «Чемпионат».

В активе Минеева 19 боёв в смешанных единоборствах: 17 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.

12 сентября Владимир Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета. Его ближайшим соперником станет соотечественник Иван Штырков. Их бой состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.

источник: Чемпионат.com
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