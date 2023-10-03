«Отец жестоко избил меня». Усман Нурмагомедов поделился воспоминаниями о детстве

Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поделился воспоминаниями о детском проступке, за который получил наказание от отца.

«Один раз в школе было. К тому моменту я уже четыре года как ходил на тайский бокс и уже умел бить удар по вертикальной траектории, пробивается прямой ногой сверху вниз. В школе у нас был электрический щиток. И он прямо над головой висел. И я электрощиток ударил и ногой внутрь дверцу вогнал. Директор отца вызвал, он потом жестко избил за это, наказание дома было», — рассказал Нурмагомедов-младший в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на счету 25-летнего российского бойца 17 побед в 17 боях. У его родного брата Умара Нурмагомедова 16 викторий в 16 поединках.

7 октября Усман Нурмагомедов будет защищать свой титул в бою против бойца из США Брента Примуса.