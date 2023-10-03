Абдулвахабов и Коков успешно сделали вес перед объединительным чемпионским боем

Участники боя за объединенный титул, чемпион ACA в легком весе, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов и его соотечественник, обладатель титула временного чемпионат Мухамед Коков успешно сделали вес перед поединком в Грозном.

Абдулвахабов показал на весах 70,35 кг, его оппонент - 70.75 кг. Бой станет главным событием ACA 164. Помимо титула, на кону противостояния - путёвка в полуфинал престижнейшего Гран-при ACA лёгкого веса.

Три бойца основного карда: Абдул-Рахман Дудаев, его соперник бразилец Клеверсон Сильва, а также Салимгерей Расулов не сделали вес перед ACA 164.

«На взвешивании Дудаев превысил допустимую норму на 1.9 кг, Сильва показал лишние 2.35 кг, Салимгерей Расулов - 2,8 кг. Мы допустили их участию в ACA 164, но в соответствии с системой штрафов ACA Сильва и Расулов будут будет оштрафован на 70 процентов, Дудаев - на 50 процентов от гонорара», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.