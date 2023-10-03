ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Абдулвахабов и Коков успешно сделали вес перед объединительным чемпионским боем

Поединок пройдёт на турнире ACA.
Абдулвахабов и Коков успешно сделали вес перед объединительным чемпионским боем
03 октября 2023 19:23
автор: Александр Кожевников
автор фото: АСА

Участники боя за объединенный титул, чемпион ACA в легком весе, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов и его соотечественник, обладатель титула временного чемпионат Мухамед Коков успешно сделали вес перед поединком в Грозном.

Абдулвахабов показал на весах 70,35 кг, его оппонент - 70.75 кг. Бой станет главным событием ACA 164. Помимо титула, на кону противостояния - путёвка в полуфинал престижнейшего Гран-при ACA лёгкого веса.

Три бойца основного карда: Абдул-Рахман Дудаев, его соперник бразилец Клеверсон Сильва, а также Салимгерей Расулов не сделали вес перед ACA 164.

«На взвешивании Дудаев превысил допустимую норму на 1.9 кг, Сильва показал лишние 2.35 кг, Салимгерей Расулов - 2,8 кг. Мы допустили их участию в ACA 164, но в соответствии с системой штрафов ACA Сильва и Расулов будут будет оштрафован на 70 процентов, Дудаев - на 50 процентов от гонорара», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

источник: «Советский спорт»
Тони Фергюсон ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Предстоящей зимой американец проведёт бой с британским атлетом Пэдди Пимблеттом.
03.10.2023 20:07
ММА
автор: Глеб Шевяков
Бывший чемпион Bellator Минаков рассказал, что мог завершить карьеру девять лет назад
Причиной этому стали проблемы со здоровьем.
03.10.2023 19:55
ММА
автор: Глеб Шевяков
«Отец жестоко избил меня». Усман Нурмагомедов поделился воспоминаниями о детстве
На счету российского бойца 17 побед в 17 боях.
03.10.2023 12:10
ММА
автор: Виталий Овсянников
Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов блогера Дани Милохина
На счету Усмана 17 побед в 17 боях.
03.10.2023 10:06
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тони Фергюсон: начну преследование Макгрегора, если он решит вернуться
03.10.2023 10:06
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Папин заявил, что Минеев без проблем попал бы в UFC, если бы ставил такую цель
Мнение российского боксера.
03.10.2023 09:38
ММА
автор: Виталий Овсянников
Звездный комментатор UFC заявил, что Волкановски победил Махачева в первом бою
Поединок прошел в феврале.
02.10.2023 22:19
ММА
автор: Александр Бойченко
Англичанин Васселл снялся с титульного поединка против Райана Бейдера
Атлеты должны были встретиться на ринге на этой неделе.
02.10.2023 20:26
ММА
автор: Глеб Шевяков
«Я всегда дрался там, где предлагали». Махачев – о недовольстве Оливейры местом проведения реванша
Титульный бой между россиянином и бразильцем состоится в Абу-Даби.
02.10.2023 19:35
ММА
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.