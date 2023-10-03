Бывший чемпион Bellator Минаков рассказал, что мог завершить карьеру девять лет назад

Российский боец ММА Виталий Минаков признался, что мог завершить профессиональную карьеру на ринге в 2014 году.

«Все основные травмы, связанные с опорно‑двигательным аппаратом, я получил, работая с большими весами, еще выступая по борьбе. Приседания, запрыгивания со штангой на тумбочки — это была молодецкая глупость. В 2014 году у меня была перегрузка. Перегрузил сердце, пришлось сделать перерыв — тогда и думал, что завершу карьеру. На протяжении двух лет я работал и ни разу не заходил в зал — мне просто было нельзя. В конце 2015‑го прошел обследование, восстановился и получил зеленый свет на продолжение карьеры», — приводит слова 38-летнего атлета «РБ Спорт».

Минаков является четырёхкратным чемпионом мира по спортивному самбо, а также экс-чемпионом промоушена Bellator в тяжёлом весе. За свою карьеру в ММА он провёл 25 поединков, одержал 23 победы и потерпел два поражения.