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Тони Фергюсон ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Предстоящей зимой американец проведёт бой с британским атлетом Пэдди Пимблеттом.
03 октября 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что не рассматривает возможное завершение карьеры в ближайшем будущем.

В декабре 2023 года 39-летний спортсмен встретится на ринге с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом в рамках турнира UFC 296.

«Я не готов уходить на пенсию. Я ещё не думал об этом… Конечно, нелегко выходить в клетку и делать то, что мы делаем, для этого нужны яйца. Я счастлив, что до сих пор могу этим заниматься, и у меня никогда не было мысли завершить карьеру. Я не люблю проигрывать. Я чертовски ненавижу проигрывать, но я знаю, как с этим справляться. Мне не нравится быть обиженным неудачником, я хочу встать и продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Фергюсона MMA News.

За свою профессиональную карьеру Фергюсон провёл 34 боя, одержал 25 побед и потерпел девять поражений.

источник: MMA News
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