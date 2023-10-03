Джо Роган заявил, что Волкановски выиграл поединок с Махачевым

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что Александр Волкановски выиграл у Ислама Махачева.

«Волкановски - лучший боец независимо от весовой категории. Без поражения от Махачева он был бы первым в этом рейтинге. Хотя лично я считаю, что он выиграл тот поединок. Я действительно так думаю.

Он смог нанести больше урона и навязать свой стиль. Волкановски поднялся из полулёгкого веса, чтобы сразиться с очень большим легковесом – это впечатляет. В конце боя он просто избивал Ислама», - цитирует Рогана MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля состоялся турнир UFC 284, главным боем которого стала встреча Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Победу одержал россиянин единогласным решением судей.

Таким образом, в ту ночь Махачев впервые защитил чемпионский титул, который он завоевал в поединке с Чарльзом Оливейрой.