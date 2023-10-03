Минаков высказался о возможном победителе в потенциальном бою Волкова и Павловича

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мыслями о том, кто может стать победителем в потенциальном поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Это интересный вопрос. Говорю в силу своей экспертизы — для меня нет однозначного ответа. Если их развести, потенциал у Павловича выше, но в личном противостоянии опыт Сани Волкова достаточно серьезный. Он тоже очень вырос психологически с того времени. У него своя манера боя. Зависит от того, как Павлович выстроит тактику. Если кто кого обыграет, здесь Волков перебьет. Если Серега будет прессовать, идти вперед, работать первым номером и давить, у него серьезные шансы. Не скажу, что Сергей борец высочайшего уровня, но для ММА у него хорошая борьба. У Павловича выше вариативность, а Саня ждет момента и попадает. Он может проигрывать-проигрывать, но попасть один раз и нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Минакова.

Волкову 34 года. В UFC он начал выступать в ноябре 2016 года. За это время россиянин одержал 11 побед и потерпел 3 поражения. В своем последнем бою он одержал убедительную победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном событии турнира UFC 293. Россиянин занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона промоушена.

Сергей Павлович ранее одержал победу уже в шести встречах подряд, причём в каждом из них он отправил в нокаут своих соперников уже в первом раунде.