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Алекса Грассо сломала руку в поединке с Валентиной Шевченко

Бой завершился победой Грассо решением судей.
03 октября 2023 23:36
автор: Александр Кожевников

Алекса Грассо, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, поделилась фотографией из больницы, заявив, что в титульном поединке с Валентиной Шевченко сломала руку.

«Ваши ставки? Я сломала руку во время боя. Мы привыкли не позволять боли нас ни в чём не останавливать, и хоть у меня были болевые ощущения, я не думала, что это что-то серьёзное.

Но когда я попыталась вернуться к тренировкам, я поняла, что у меня проблемы с рукой. Операция прошла успешно. Я буду готова к трилогии», - написала спортсменка в социальных сетях.

Напомним, в бою за звание чемпионки промоушена в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с мексиканкой Алексой Грассо. Поединок продлился пять раундов и завершился вничью. Пояс остался у мексиканки.

источник: «Советский спорт»
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