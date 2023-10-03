Алекса Грассо сломала руку в поединке с Валентиной Шевченко

Алекса Грассо, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, поделилась фотографией из больницы, заявив, что в титульном поединке с Валентиной Шевченко сломала руку.

«Ваши ставки? Я сломала руку во время боя. Мы привыкли не позволять боли нас ни в чём не останавливать, и хоть у меня были болевые ощущения, я не думала, что это что-то серьёзное.

Но когда я попыталась вернуться к тренировкам, я поняла, что у меня проблемы с рукой. Операция прошла успешно. Я буду готова к трилогии», - написала спортсменка в социальных сетях.

Напомним, в бою за звание чемпионки промоушена в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с мексиканкой Алексой Грассо. Поединок продлился пять раундов и завершился вничью. Пояс остался у мексиканки.