Евлоев в начале 2024 года подерётся в UFC с Алленом, Волкановски – с Топурией

В начале 2024 года состоятся два топовых поединка у представителей полулёгкого веса UFC, сообщает REDFURYMMA. Чемпион Александр Волкановски проведёт очередную защиту титула. Его соперник – испанец грузинского происхождения Илия Топурия.

35-летний Волкановски проведёт уже шестую защиту титула. У 26-летнего Топурии 14 побед в 14 поединках. Он занимает пятое место в рейтинге дивизиона.

В соглавном поединке сойдутся два других представителя дивизиона – россиянин Мовсар Евлоев и британец Арнольд Аллен. 29-летний Евлоев является непобеждённым бойцом с рекордом 17-0 и располагается на девятой строчке в рейтинге дивизиона. Его соперник – четвёртый. У 29-летнего Аллена 17 побед и два пораженияю